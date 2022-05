Pétain «sauveur» des juifs : La relaxe d’Eric Zemmour confirmée en appel

La Cour d’appel de Paris s’est prononcée jeudi sur des propos passés de l’ancien candidat à la présidence française, jugé pour «contestation de crime contre l’humanité».

L’ancien candidat à la présidence de la République n’était pas présent à l’audience mais son avocat, Me Olivier Pardo, a exprimé son «immense satisfaction» après la décision de la cour. «C’est un message à tous ceux qui veulent lancer des attaques infamantes, utilisant les drames de la Seconde Guerre mondiale pour des affaires politiques. C’est la liberté d’expression qui a gagné», a-t-il dit à la sortie de la salle d’audience.

Lors du procès en première instance, Eric Zemmour s’était défendu de toute contestation de crime contre l’humanité et avait estimé que le débat sur le rôle du régime de Vichy (1940-1944) envers les citoyens juifs français devait être tranché par les historiens et non par la justice. Dans son jugement le relaxant, le tribunal avait estimé que les propos contestés de M. Zemmour avaient été prononcés «à brûle-pourpoint lors d’un débat sur la guerre en Syrie».