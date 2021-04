«C’est une année exceptionnelle, décrit Lionel Regamey, contre-maître forestier-bûcheron de la Ville de Lausanne. L’an dernier, les arbres ont produit énormément de glands et de faînes, qui ont assuré la multiplication des petits mammifères dont c’est la subsistance, créant un réservoir de proies très large pour les chouettes et les renards notamment. On a de la peine à expliquer pourquoi certaines années sont plus fructueuses que d’autres; la communication entre les arbres pourrait y être pour quelque chose, puisque les phénomènes s’étendent à large échelle; par exemple, la saison d’avant, je n’ai pas réussi à trouver un seul gland dans tout le canton.»