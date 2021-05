Suisse - La remise d’une ferme s’apprend aussi par un jeu

«Nous avons remarqué que souvent les questions juridiques, administratives et financières étaient prises en considération dans les processus de remise de ferme. Quant aux aspects émotionnels ou ayant trait aux relations interpersonnelles, ils n’étaient pas abordés. Or, ils peuvent créer à long terme des conflits de générations.» C’est fort de ce constat que Sandra Contzen, prof de sociologie rurale à la Haute École des sciences agronomiques, forestières et alimentaires à Zollikofen (BE) en collaboration avec d’autres enseignants et conseillers agricoles, et des familles paysannes, a eu l’idée d’imaginer un jeu de société.