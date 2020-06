Inde

La remise en liberté d’un ours vire à la catastrophe

Deux vétérinaires ont été attaqués par un plantigrade qu’ils venaient de relâcher dans une forêt, mercredi dernier.

Deux vétérinaires ont été grièvement blessés lors d’une opération de remise en liberté d’un ours lippu, mercredi dernier dans une forêt du district de Tirunelveli (sud de l’Inde). Les images ont été tournées par l’un d’entre eux, qui se tenait debout sur un véhicule garé derrière celui où se trouvait l’animal, selon «The Times of India». On peut voir la femelle de 8 ans sortir d’une cage située à l’arrière d’un tracteur.