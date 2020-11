Charlie Dalin (Apivia), à la barre de son bateau flambant neuf, s’éloigne un peu plus chaque jour de son poursuivant direct, Thomas Ruyant (LinkedOut), handicapé par une avarie importante sur l’un de ses foils (appendices latéraux), qu’il a dû couper en partie dans la nuit. Dalin possède 262 milles nautiques d’avance sur Ruyant (486 km) et 365 nm (677 km) sur Jean Le Cam (Yes We Cam!), troisième, selon le classement de vendredi à midi.

Alan Roura toujours 18e

Au dernier pointage, Alan Roura et «La Fabrique» occupaient toujours le 18e rang, remontant toutefois à 926,3 milles nautiques du leader. De quoi entrevoir la suite avec optimisme. «Romain (Attanasio) qui m'avait mis un petite pilule ces derniers jours n’est plus très loin, et Isabelle (Joschke) et Maxime (Sorel) non plus. Et ça, ça fait plaisir (…) Vous n’imaginez pas comme je suis content d'être revenu un peu dans le match. D’avoir un Alex Thompson à 200 milles, c'est assez inimaginable. Ok, il a eu son lot d'avaries, mais ça fait partie de la course, on en a tous quasiment eu. Sauf moi? Je touche du bois mais jusque là, toujours rien à signaler à bord.»