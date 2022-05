États-Unis : La rémunération des grands PDG américains bat un nouveau record

En 2021, les patrons des plus grandes entreprises américaines ont touché en moyenne 14,7 millions de dollars, selon le «Wall Street Journal». Mais certains ont touché jusqu’à vingt fois plus.

La rémunération moyenne des PDG des plus grandes entreprises américaines a grimpé en 2021 à 14,7 millions de dollars, sixième record d’affilée, selon une enquête du «Wall Street Journal» publiée dimanche. Entre salaires, primes, avantages et stock-options, la rémunération totale d’un grand PDG a ainsi bondi, l’année dernière, de 12% dans le sillage d’une hausse des bénéfices des sociétés, des rendements des actionnaires et de la montée des cours de Bourse. L’analyse porte sur 400 entreprises.