Environnement - La renaturation de l’Aire obtient une reconnaissance européenne

Jour de gloire pour un petit cours d’eau transfrontalier du sud-ouest du canton de Genève. Jeudi, le projet de «Renaturation du cours d'eau de l'Aire» a reçu le Prix du paysage du Conseil de l'Europe. À cette occasion, une pierre commémorative a été dévoilée et installée le long de la rivière, a indiqué le Département du territoire genevois. Composé d’experts internationaux, le jury européen a sélectionné le projet genevois à l’unanimité parmi les propositions de vingt-deux pays candidats. La «création d’un paysage évolutif et multifonctionnel» a été soulignée par les professionnels qui ont salué la restitution de «son espace de liberté à un cours d’eau auparavant canalisé».

Métamorphose

Les autorités genevoises se sont félicitées de la métamorphose opérée entre «une des rivières les plus dégradées du canton de Genève, canalisée sur près de la moitié de son tracé genevois» et «interdite à la pêche et à la baignade» depuis les années 80 pour des raisons sanitaires et la création d’un «précieux biotope pour les plantes et les animaux, mais aussi un espace de détente apprécié de la population, à l'abri des crues».