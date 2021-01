Avec sa «Nouvelle Vague», Renault entend établir de nouveaux critères d’innovation et de modernité dans l’industrie automobile. Son objectif est de renforcer son rôle de leader en matière de tournant énergétique, caractérisé par les solutions électrique et hydrogène, et de devenir le constructeur le plus écologique d’Europe d’ici à 2025. Tous les modèles à venir seront déclinés en version électrique ou hybride. L’emblématique Renault 5 Prototype est un exemple de cette nouvelle orientation.

«Je veux donner un nouveau souffle au secteur automobile», a déclaré Luca de Meo, directeur général du groupe Renault, à propos de la nouvelle stratégie qui porte le nom de Renaulution. Il est convaincu que l’âme et la force de Renault ainsi que sa vision de la modernité se trouvent profondément ancrées dans ses racines françaises. Pour lui, la nouvelle Renault 5 Prototype électrique incarne la Nouvelle Vague. «D’une part, la R5 est fortement liée à l’histoire de Renault; d’autre part, elle incarne l’avenir de la marque et rendra les voitures électriques populaires», dit-il.

Le design d’origine transposé dans le présent

La Renault 5 Prototype reprend les codes marquants du design d’origine tout en les transposant dans le présent avec des surfaces plus lisses et des détails futuristes. Pratique: là où se trouvait jadis l’entrée d’air mastoc sur le capot se cache désormais le clapet de la prise de charge. D’après le constructeur français, les surfaces et les matériaux sont inspirés du monde de l’électronique, du design mobilier et du sport. «Le design de la Renault 5 Prototype est basé sur celui de la R5, véritable modèle culte de la marque», confirme le directeur du design de Renault, Gilles Vidal. Selon lui, «ce concept incarne tout simplement la modernité, un véhicule qui correspond à son époque: urbain, électrique et attractif».