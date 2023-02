Onze millions votés pour rénover la Bibliothèque de Genève

Ville de Genève : La rénovation de la Bibliothèque de Genève sur les rails

Un platane complique la donne

Ce dépôt, dont l’implantation idéale se situerait entre Uni Bastions, son aile Jura et le bâtiment de la Bibliothèque, toucherait en partie la pelouse et les racines d’un platane centenaire. Les Verts ont ainsi tenté de faire passer deux recommandations: l’une demandait de ne pas empiéter sur les racines du vénérable feuillu, l’autre réclamait d’étudier une extension plus réduite et d’éviter une confrontation avec la nappe phréatique. Les écologistes n’ont pas eu gain de cause mais n’ont pas refusé le crédit d’études. Ils se sont contentés de s’abstenir.