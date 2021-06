Grèce : La rénovation de l’Acropole fait polémique

Le site emblématique de la ville d’Athènes fait l’objet de nombreuses rénovations qui n’enchantent ni l’opposition politique ni certains guides touristiques.

Principal objet de cette colère: une nouvelle passerelle en béton dévoilée en décembre, dans le cadre d’une rénovation plus large présentée comme nécessaire pour accueillir des millions de visiteurs chaque année, parmi lesquels des personnes à mobilité réduite. L’architecte chevronné Tasos Tanoulas, ancien membre de l’équipe de restauration de l’Acropole, a qualifié cette nouvelle rampe «d’incongrue» et «d’étouffante» pour le monument du Ve siècle avant J.C, tandis que le principal chef de l'opposition, Alexis Tsipras, parlait de «mauvais traitements» infligés au plus réputé site archéologique de Grèce.

Accès facilité pour les visiteurs handicapés

Les opposants aux travaux, terminés il y a un peu plus d’un an, estiment qu’ils ont été réalisés sans les soins nécessaires à la sauvegarde du monument emblématique. Le gouvernement réplique que toutes les précautions ont été prises et que ces critiques sont alimentées par l’opposition. Plus de 3,5 millions de personnes ont visité l’Acropole en 2019, avant la pandémie.