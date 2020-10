Rail : La rénovation de l’ancien tunnel du Lötschberg coûtera plus cher

En raison de lacunes dans l’appel d’offres de BLS, les travaux dans le tunnel ferroviaire reliant Kandersteg (BE) à Goppenstein (VS) devraient se chiffrer à 157 millions de francs au final, et se terminer en 2023.

La rénovation de l’ancien tunnel du Lötschberg reliant Kandersteg (BE) à Goppenstein (VS) devrait prendre plus de temps et coûter plus cher que prévu. Les travaux, qui ont commencé en 2018, devraient s’achever en 2023, soit un an plus tard.