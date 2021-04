Royaume-Uni : La rénovation de l’appartement de Johnson fait des vagues

Le Premier ministre britannique était sous le feu des critiques, mercredi, après des travaux dans son logement et une phrase choc qu’il aurait lancée sur un éventuel reconfinement.

Un porte-parole du gouvernement avait indiqué mardi que les coûts de la rénovation de l’appartement avaient été pris en charge par Boris Johnson, sans préciser si le dirigeant avait ou non bénéficié d’un prêt qu’il avait ensuite remboursé.

Accusé de plusieurs irrégularités

Cette annonce intervient peu avant la traditionnelle séance hebdomadaire de questions au chef du gouvernement, à la Chambre des Communes, à 13 heures (heure suisse). Boris Johnson, accusé par son ancien bras droit et cerveau de la campagne victorieuse du Brexit en 2016, Dominic Cummings, de plusieurs irrégularités s’apprête à essuyer les critiques de l’opposition travailliste.

L’ex-conseiller Cummings avait étrillé le dirigeant conservateur et mis en cause son intégrité dans un long billet publié sur son blog vendredi. À quelques jours des élections locales du 6 mai, ces attaques sont particulièrement malvenues pour Boris Johnson, déjà mis en cause dans un scandale de lobbying éclaboussant certains membres de son gouvernement.