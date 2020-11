Lausanne : La rénovation de Montoie estimée à 17 millions

La modernisation du centre funéraire de Montoie, à Lausanne, est rendue nécessaire en raison d’infrastructures vieillissantes. Un crédit d’investissement a été demandé.

Le Centre funéraire de Montoie (CFM) doit être modernisé. La Municipalité de Lausanne sollicite l’octroi d’un crédit d’investissement de 17 millions pour sa rénovation. Mis en service à la fin 1972 avec des fours à gaz, le CFM a déjà bénéficié d’une première rénovation entre 1993 et 1995 avec l’installation des fours électriques actuels.

Cependant, plus de 25 ans après, la modernisation des infrastructures de crémation est rendue nécessaire par l’obsolescence des fours et des installations techniques périphériques (systèmes de commandes électroniques et les équipements de filtrations des effluents).