Lausanne : La rénovation d’une piscine en plein été fâche les habitants

Le bassin de Montchoisi ne sera pas accessible aux baigneurs cette année. Et comme l’endroit sert aussi de patinoire, certains soupçonnent les autorités d’avoir voulu privilégier les activités hivernales.

Vivre à côté d’une belle piscine de quartier et ne pas pouvoir en profiter durant toute la belle saison: voilà l’incohérence que dénoncent les habitants du secteur de Montchoisi, à Lausanne. En effet, dès le mois de mars, un vaste chantier de rénovation des bassins sera lancé et les travaux devraient durer jusqu’en septembre, rapporte «24 heures». Une pétition a été lancée et son instigateur ira bientôt la défendre devant une commission du conseil communal. Mais ses chances semblent minces: une élue de ce parlement avait déjà interpellé les autorités à ce propos et la Municipalité lausannoise avait refusé un report de ce chantier. L’argument invoqué est d’ordre technique: le gel et l’humidité ne conviennent pas au béton, qui risquerait de se craqueler.