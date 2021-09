Vaud - La rentrée des hautes écoles sous haute surveillance

À l’aune de la rentrée , la semaine prochaine, avec le variant Delta en toile de fond, le Canton vient d’adopter un arrêté qui s’applique à toutes les Hautes écoles, publiques ou privées mais subventionnées, sur sol vaudois et qui émettent des bachelors, masters et doctorats.

Favoriser les cours en présentiel

La Conseillère d’État Cesla Amarelle et le médecin cantonal adjoint Eric Masserey ont souligné, jeudi matin, que les autorités œuvraient pour favoriser l’enseignement et les cours en présentiel. Avec l’Office du médecin cantonal, les hautes écoles déploieront d’ici quelques semaines, un système pour se faire gratuitement tester par la salive sur place, ce qui donnera une attestation renouvelable chaque semaine (à défaut d’un certificat Covid19).

Le port du masque demeure obligatoire

Il y aura des dispositions transitoires pour mettre tout cela en œuvre jusqu’au 15 novembre. Et le port du masque aux cours et aux ateliers demeurera obligatoire. À noter que si cet arrêté concerne l’ECAL, l’HESAV et la HedS La Source, La Manufacture, l’UNIL, l’EPFL, l’HEMU, la HEIG, la HETSL, la HEP, l’EHL, et la Haute école de Changins, l’ERACOM et l’EPSIC ne sont, elles, pas concernées car elles dépendent d’un régime administratif post obligatoire différent (hors filière master).