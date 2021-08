La rentrée sans viande à la cantine fait grincer des dents à Lucerne

Le nouvel exploitant de la cafétéria de l’Université de Lucerne ne propose que des plats sans viande ou sans poisson. Université de Lucerne

Après la pause estivale, le restaurant de l’Université de Lucerne ouvre ce lundi avec un nouvel exploitant et une révolution de taille: plus aucun produit à base de viande ou de poisson ne figurera à la carte. Une première dans une haute école suisse, au nom de la durabilité (lire encadré). Annoncée début juillet, cette mesure n’a pas suscité de mouvement de protestation parmi les étudiants. Elle a par contre enflammé les débats durant tout l’été.

La filière de la viande s’en est rapidement émue. «Il n'est pas acceptable de prendre en charge de jeunes citoyens responsables de manière qu'ils soient limités dans leur liberté de choix en matière de consommation», s’indigne Ruedi Hadorn, directeur de l’Union professionnelle suisse de la viande, dans une interview. Avec l’Union suisse des paysans, son organisation a interpellé le recteur par courrier: «Est-il responsable de la part d'une université de bannir des denrées alimentaires telles que la viande et le poisson de manière aussi radicale? Tout n’est pas noir ou blanc», indique notamment cette lettre.

Quid de la viande et du poisson de la région?

«Il faut empêcher une restriction de la liberté de consommation par le paternalisme de l'État», s’inquiète la députée PLR Rosy Schmid. Dans un postulat, elle demande au gouvernement de garantir une alimentation saine et variée dans tous les établissements liés au Canton, «sans exclure les consommateurs de viande ou de poisson». Selon elle, la durabilité passe aussi par la promotion des produits locaux et de saison, dont la viande et le poisson de la région. Son collègue UDC Toni Graber était déjà intervenu en ce sens mi-juillet, rapporte la «Luzerner Zeitung».

Au nom du développement durable Il ne s'agit pas d'une mesure «éducative», réagit Lukas Portmann, porte-parole de la haute école dans le «Tages- Anzeiger». Ce nouveau concept de cantine s'inscrit dans le cadre des efforts pour «rendre l'université plus durable». Le concept environnemental et de durabilité du groupe de restauration zurichois ZFV répondait le mieux à ces exigences. Il précise que le personnel et les étudiants ont toujours la liberté de manger des plats à base de viande, qu’ils peuvent acheter à l’extérieur dans des food-trucks ou emmener de chez eux et réchauffer dans les fours à micro-ondes mis à disposition.

Dans les médias alémaniques, le débat est vif. «L’Université a une obligation morale. Elle doit donner aux étudiants une impulsion pour un régime sans viande», proclame le politicien Markus Schärli, ancien journaliste, co-initiateur de l’Initiative sur la Justice et végétalien convaincu, dans le «Tages-Anzeiger». Selon lui, les connaissances scientifiques actuelles sur la nutrition dans le monde, le changement climatique, la santé et les droits des animaux justifient pleinement ce choix. «Ce n'est pas le travail de l'université de soumettre ses étudiants à une expérience comme des rats de laboratoire», lui rétorque Fabian Lichtin, étudiant et champion suisse handisport de tennis de table. En tant qu'athlète, il dit avoir besoin des nutriments issus de la viande.

