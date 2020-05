Coronavirus

La réouverture des écoles, un sujet délicat partout

Les portes sont restées closes pour 87% des élèves et étudiants - de la maternelle à l'université - dans le monde, touchant plus de 1,5 milliard de jeunes dans 195 pays.

Alors que la planète, mise à l'arrêt par la pandémie de Covid-19, amorce un timide retour à la normale, un facteur de cette reprise, le sort des écoles, reste souvent un sujet sensible, notamment en Europe.

Faut-il les laisser fermées et entraver ainsi la reprise du travail des citoyens-parents ou rouvrir, sans forcément toutes les garanties de sécurité sanitaire?

L'Italie a donc tranché: pas d'école avant septembre, comme en Bulgarie, Irlande, Espagne, ou Tunisie. Seules des crèches et écoles maternelles pourraient rouvrir en juin en Italie, tandis qu'en Tunisie, les lycéens passant le baccalauréat retourneront en cours à la fin mai.

Reprise des cours dans les petits Etats

Outre-Atlantique, le gouverneur de New York, ville durement éprouvée par le virus SARS-CoV 2, a mis un terme à l'année scolaire en cours, sans prendre aucune décision pour septembre, en dépit du plaidoyer pro-réouverture du président américain Donald Trump.

Mais un certain nombre de petits Européens, à l'inverse, ont déjà repris le chemin de la classe, comme au Danemark, en Norvège, en Islande, en Autriche, notamment.

La réouverture est généralement progressive, selon les âges, dans des classes réduites et la présence des enfants non obligatoire. «C'est bien de le faire comme cela», souligne Alice Laval, professeur de français et d'art à Vienne, en pointant «l'immense effort» d'organisation nécessaire.