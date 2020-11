Cinéma«La réouverture risque d’être tout aussi galère»

Initialement prévu le 11 novembre, «Aline» de Valérie Lemercier (au centre) pourrait sortir fin décembre. DR

Fribourg et Vaud ont été les derniers cantons à décider de fermer leurs cinémas, dès ce mercredi soir. La maigre liste de sorties qui tenaient encore (la majorité des longs métrages ayant déjà été reportés en raison de la situation en France et aux USA) devient donc inexistante: aucun film ne sortira ce mois.

«Ça va bien au-delà de nos frontières, la Terre entière est prise en otage», soupire Marc Maeder, de chez Praesens, qui espère toutefois quelques nouveaux films en décembre. «Si les décisions continuent d’être prises au niveau cantonal, la réouverture des salles risque de se faire de manière aussi désordonnée que la fermeture. Ça va être la galère!» prévient Laurent Dutoit, d’Agora.

Frenetic Films aurait dû sortir «Master Cheng» ce mercredi.

Du côté de Frenetic Films, Eric Bouzigon regrette les fermetures annoncées mardi des cinémas de Vaud et Fribourg: «Nous aurions tout de même programmé quelques films s’ils étaient restés ouverts. Selon moi il est important d’avoir une continuité dans le domaine culturel. Encore tout reporter peut s’avérer risqué, nous devons cultiver le lien de confiance avec les spectateurs».

En réaction aux «effets dévastateurs du confinement sur les lieux culturels», le Cinéma d’Oron, le CDD à Genève, le Zinéma à Lausanne et le Minimum à Neuchâtel lancent des projections privées à la demande. De son côté, le distributeur Outside the Box, lui, prépare des sorties virtuelles, comme au printemps dernier.

Les fans veulent James Bond avant Noël

Ailleurs dans le monde, on s’impatiente de cette situation. Des fans de «James Bond» ont monté une campagne en ligne pour récolter 720 millions de francs. Leur but: acquérir les droits de «Mourir peut attendre» et le diffuser en streaming d’ici à Noël.

À l’inverse, pas question d’atterrir sur une plateforme de streaming pour «Aline», faux biopic sur Céline Dion réalisé et joué par Valérie Lemercier. «On l’a proposé à mon producteur et je suis ravie qu’il ait refusé, a indiqué la cinéaste. Les plateformes n'attendent que ça, de nous «cueillir». Mais c’est un film qu’il est important de voir en salle, en grand.»

Propositions de streaming

Novembre fera de nouveau la part belle aux plateformes de streaming. Sur Netflix, vous pouvez voir «Holidate», avec Emma Roberts, comédie romantique superclassique et cousue de fil blanc, mais qui permet au moins de se vider la tête.

Si vous êtes davantage film d’épouvante, «His House» vient aussi de sortir sur la plateforme. Il met en scène un couple de réfugiés qui s’installe en Angleterre, dans une maison hantée.

Il y a également de quoi faire sur Amazon Prime ce mois-ci, comme par exemple se refaire toute la saga «Alien».