Sebastian Kurz : La répartition en UE des demandeurs d’asile «ne marchera pas»

Le chancelier autrichien a accordé mardi, à la veille de la présentation du projet de la Commission européenne sur les réfugiés, un entretien exclusif à l’AFP.

Mais cette «solidarité» pourra également prendre la forme d’aides au retour dans leur pays d’origine pour les personnes n’ayant pas droit à l’asile. Selon Sebastian Kurz, la Suède, l’Allemagne et l’Autriche sont les pays ayant proportionnellement reçu le plus grand nombre de réfugiés dans l’Union européenne depuis cinq ans. L’Autriche, qui compte 8,7 millions d’habitants, «a accueilli plus de 200’000 personnes ces 5 dernières années. Nous devons d’abord les intégrer avant de pouvoir prendre en charge de nouveaux arrivants», a-t-il insisté.

Opposition

«Il ne s’agit pas d’être contre qui que ce soit, mais l’Union européenne, c’est plus que l’Allemagne et la France, et c’est une bonne chose», a affirmé Sebastian Kurz. «L’Allemagne et la France sont les États les plus forts et les plus grands, ils ont donc une certaine prétention à la direction, mais d’autres États ont la même possibilité d’apporter leurs idées et de rechercher des majorités», a-t-il ajouté.