Pas de réaction

Une réussite identique au 1-0 de dimanche, avec un gros travail préparatoire de Lars Frei et un service pour Thibault Frossard, une fois encore en embuscade dans le «slot.» Contrairement à la rencontre initiale, les Jurassiens – et c’est peut-être là l’unique chose qu’on puisse leur reprocher en play-off – n’ont pas relâché leur attention sitôt après avoir scoré. Mieux, ils ont doublé la mise au quart d’heure d’une reprise directe d’Ueli Huber. L’ailier de cette deuxième ligne à succès, totalement excentré sur la droite de la cage zurichoise, est parvenu à tromper Dominic Nyffeler avec l’assistance du poteau.

Un but improbable

Au fur et à mesure que les minutes s’écoulaient, on a compris que rien ne pourrait priver l’équipe de Porrentruy d’un retour dans cette série. La 40e minute, à elle seule, a suffi à conforter ce sentiment d’invulnérabilité. En supériorité numérique, elle manquait d’abord d’offrir une réduction du score à Patrick Obrist (tir sur la transversale) après une passe foirée en zone défensive puis, dans l’enchaînement, Jonathan Hazen allait inscrire ce qui est certainement à ce jour le but le plus improbable de ces play-off de Swiss League. Cherchant à adresser une passe à Reto Schmutz, la rondelle du revenant québécois trouvait le patin de Simon Kindschi sur son chemin qui lobait alors Dominic Nyffeler.