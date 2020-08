Basketball La réponse cinglante des «Mavs» et du Jazz

Dallas et Utah se sont vengés de leur défaite inaugurale face aux Clippers et à Denver, en égalisant à une victoire partout, au 1er tour des play-off de NBA.

Comme un symbole, c'est lui qui, d'un shoot limpide, a donné un peu plus d'épaisseur à la victoire méritée des Dallas Mavericks face Los Angeles Clippers (127-114): Kristaps Porzingis a répondu de la meilleure manière après son exclusion sévère qui a forcément eu une incidence sur le sort du premier match, en rendant une solide copie (23 pts, 7 rbds).

Tout aussi maître de ses émotions et de son basket, lui aussi pour son deuxième match des play-off, Luka Doncic a été excellent. Ses 28 points, 8 rebonds, 7 passes ne sont pas pétaradants, mais ils témoignent de la justesse de sa partition qui ne souffre que d'une perte de balle, son habituel péché, pas si mignon.

En face, contrairement à Dallas, il n'y pas eu de duo vraiment à l’œuvre. Kawhi Leonard a surnagé avec ses 35 points et 10 rebonds, quand Paul George est resté souvent la tête sous l'eau en vendangeant (4/17). Surtout, la force collective et l'implication défensive ont été bien plus visibles d'un côté que de l'autre.