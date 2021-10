Réponse du Weetamix face à la pandémie: un marathon electro

Le mythique club de Vernier était un des derniers à être encore fermés depuis mars 2020. Alors, quand il a décidé de remettre le son, il n’a pas fait les choses à moitié. Dès le vendredi 15 octobre 2021, il sera ouvert durant 31 soirées de suite. «C’est notre réponse à la pandémie. On a été privés de dancefloor, maintenant on rattrape le temps perdu. On a voulu marquer le coup et faire un truc aussi extraordinaire que la situation», résume Dimitri.

Le fondateur du lieu, en 1994, évoque même un «marathon». «Ça va être difficile, mais ça en vaudra la peine. Pendant la semaine, du lundi au jeudi, les DJ joueront de 21h à 1h. Le week-end, on sera ouvert de minuit à 8h et le dimanche, on fait de 16h à minuit. Finalement, je pense que ce sera jouable niveau fatigue», prédit le Genevois. Côté line-up, du lourd aussi, avec les pointures allemandes Âme (6.11), Anja Schneider (23.10), Timo Maas (16.10), Michael Mayer (22.10) et un des inventeurs du son de Détroit, Derrick May (15.10). «C’est une affiche représentative de la scène underground house et techno. On a toujours été très sélectifs», reprend Dimitri. Certains sont aussi des habitués, comme Âme, «qu’on a eu la chance d’accompagner dans son ascension».

Ce n’est pas tout. Le club a subi de gros travaux. Trois mezzanines ont été créées, la peinture et les toilettes ont été refaites. Le light show a été changé et la sono améliorée. «Pendant la fermeture, on a commencé à repeindre juste un coin de mur et on s’est laissé embarquer par notre enthousiasme», se marre Dimitri.