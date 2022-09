Corée du Nord : La répression accrue par les mesures contre le Covid selon l’ONU

«Les informations reçues ont confirmé que l’État avait encore accru la répression des droits et libertés de la population de la République populaire démocratique de Corée, sur fond du maintien de strictes restrictions liées au Covid-19, puis de leur renforcement», écrit Antonio Guterres dans cette évaluation publiée cette semaine, qui porte sur la période allant d’août 2021 à juillet 2022. «La fermeture des frontières du pays et les restrictions à la liberté de circulation et aux interactions sociales à l’intérieur du pays ont permis aux autorités de réfréner encore davantage la circulation des informations et des idées parmi la population», insiste-t-il.