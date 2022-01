Émeutes au Kazakhstan : Au moins 164 personnes ont perdu la vie

Les autorités ont revu à la hausse le bilan qui faisait jusque-là état de la mort de 26 manifestants et 16 membres des forces de l’ordre.

Ce bilan, qui n’a pas pu être vérifié de manière indépendante, est en forte hausse. Les autorités avaient jusque-là fait état de 26 manifestants et 16 membres des forces de sécurité tués et plus de 2000 personnes blessées

Des milliers d’arrestations

Triste bilan

Plus de 100 commerces et banques ont été pillés et plus de 400 véhicules détruits, selon la même source.