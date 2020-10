Présidentielle : La répression des manifestations dénoncée en Guinée

Amnesty International souligne la responsabilité des forces de défense et de sécurité dans la mort d’au moins 50 manifestants en un an, en Guinée.

Dans une réponse adressée le 18 septembre à l’ONG, le ministère de la Sécurité estime que ce rapport ne «paraît pas garantir une vision neutre et objective de la situation» et qu’il constitue un «réquisitoire exclusivement à charge contre notre gouvernement».

Le document de 63 pages souligne la responsabilité des forces de défense et de sécurité, «associées parfois à des groupes de contre-manifestants», dans les «homicides illégaux de manifestants et de passants». Fondée sur une centaine d’entretiens, des documents officiels et des images des manifestations, l’étude «apporte la preuve que les autorités ont agi en contradiction avec les normes nationales et internationales», selon Amnesty.