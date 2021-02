Bélarus : La «répression systématique» se poursuit, selon l’ONU

Jeudi, la Haute-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme Michelle Bachelet a annoncé que les tensions se poursuivaient au Bélarus.

«Je m’inquiète du fait que les journalistes et les défenseurs des droits de l’homme soient de plus en plus visés, aussi bien sur le plan institutionnel qu’individuel», a déclaré Michelle Bachelet dans un message vidéo enregistré devant le Conseil des droits de l’homme.