Suisse : La reprise de l’économie «aggrave la pénurie de personnel»

Si le baromètre de l’emploi de l’UPS confirme une reprise économique générale, de nombreuses entreprises font désormais face au défi de la pénurie de main-d’œuvre.

«La vigueur exceptionnelle du dynamisme économique a également des effets positifs sur le marché du travail», poursuit l’UPS. Et cela s’illustre particulièrement de deux manières. Premièrement, l’emploi était déjà revenu à son niveau d’avant la crise au troisième trimestre de 2021. Et deuxièmement, le chômage partiel a été largement résorbé parmi les branches.

Toutefois, les entreprises ne sont pas à l’abri de défis comme le révèle l’UPS. «La reprise économique rapide et les besoins grandissants de main-d’œuvre qui en découlent mettent les entreprises au défi de trouver du personnel adéquat». La pénurie de personnel, qui varie selon les secteurs, s’explique de plusieurs manières: des employés se sont tournés vers d’autres voies à cause de la pandémie et les qualifications et compétences nécessaires pour occuper un poste ont évolué pendant la crise.