États-Unis : La reprise économique dépendra du rythme de la vaccination

Pour la Banque centrale américaine, «la trajectoire de l’économie» dépendra non seulement de l’évolution du virus alors que de nouveaux variants sont apparus, mais aussi des progrès de la campagne de vaccination.

«La résurgence ces derniers mois de cas de Covid-19, d’hospitalisations et de décès cause de grandes difficultés à des millions d’Américains et pèse sur l’activité économique et la création d’emplois», a résumé Jerome Powell lors d’une conférence de presse clôturant deux jours de réunion du Comité de politique monétaire.