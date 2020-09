Chine post-Covid : «La reprise économique est maintenant sur des bases solides»

Une première cette année depuis le début de l’épidémie: la consommation en Chine s’est affichée en hausse en août sur un an, confirmant un retour progressif à la normale dans la seconde économie mondiale.

À titre économique, une nouvelle encourageante vient de l’Empire du Milieu: en août, les ventes de détail ont augmenté de 0,5% sur un an, a annoncé mardi le Bureau national des statistiques (BNS). Cet indicateur clé de la consommation avait plongé en début d’année au plus fort de l’épidémie (-20,5% sur un an en janvier et février). Et il s’était depuis toujours affiché en repli, bien que plus modérément ces derniers mois (-1,1% en juillet).