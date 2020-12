Suisse : La reprise sera moindre l’an prochain en raison de la 2e vague

Le retour à une franche croissance reste suspendu à l’évolution épidémiologique, mais le degré d’incertitude reste très élevé.

Reprise en 2021

Les principaux risques conjoncturels demeurent liés à l’évolution de la pandémie de coronavirus et à la manière dont les acteurs économiques et politiques y réagissent. La deuxième vague de pandémie pourrait avoir moins de répercussions négatives sur l’économie que prévu, en particulier à l’étranger et les vaccins contre le Covid-19 pourraient être utilisés à large échelle plus vite que prévu, rendant de nouvelles mesures superflues.

La reprise pourrait alors intervenir nettement plus rapidement, ajoute le Seco. A l’inverse, elle pourrait connaître un nouveau coup d’arrêt si de fortes vagues de pandémie devaient se reproduire durant l’horizon de prévision et s’accompagner de mesures strictes de confinement en Suisse et à l’étranger. La probabilité d’effets de second tour tels que suppressions d’emplois et faillites d’entreprises en grand nombre s’accroîtrait alors fortement.