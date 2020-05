Football

La reprise soumise à des règles draconiennes

Pour obtenir le droit de redémarrer samedi, la Bundesliga promet de se soumettre à un protocole sanitaire draconien, qui encadre à peu près tous les aspects de la vie des joueurs

Tests et quarantaine

Le pilier du plan de la DFL est la mise en oeuvre massive de tests de coronavirus pour les joueurs et leur encadrement, deux fois par semaine minimum et à la veille de chaque match, et la mise à l'écart immédiate au sein des clubs de toute personne déclarée positive. La décision de placer en quarantaine le reste de l'équipe ne dépend pas des clubs, mais des autorités locales de santé. En Allemagne, Etat fédéral, chaque région adopte sa propre politique de prévention, ce qui explique que l'équipe de Dresde (D2) ait été placée en quarantaine après la détection de deux cas, alors que celle de Mönchengladbach, dans la même situation, peut continuer à s'entraîner normalement.

Au stade

Environ 300 personnes sont admises au stade les jours de match, mais divisées en trois zones qui ne doivent avoir aucun contact entre elles: zone «pelouse» (équipes, arbitres, secouristes, photographes en nombre limité), zone «tribune» (presse, également en nombre très limité, et caméramen), et zone «extérieure stade», soit toute la zone comprise à l'intérieur des murs ou des grillages de l'enceinte. Au delà, la surveillance est de la responsabilité de la police, notamment en cas de rassemblements de supporters. Chaque zone ne peut accueillir qu'un maximum d'environ 100 personnes.

Arrivée des équipes

Sur la pelouse



Tous les acteurs de la zone pelouse portent des masques, y compris les remplaçants sur les bancs. Seuls les joueurs et les arbitres de champ n'en portent pas. Les ballons sont régulièrement désinfectés pendant le match. Les contacts physiques sont limités aux actions de jeu. Dans un document annexe envoyé aux clubs, la DFL précise que les embrassades et contacts de mains pour célébrer les buts doivent être évités. «Les contacts du coude ou du pied sont à privilégier.» «Dans le stade», prévient la DFL, «les équipes et joueurs professionnels vont être encore plus observés que d'habitude par le grand public. Nous vous demandons instamment d'avoir un comportement exemplaire.»