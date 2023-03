La République neuchâteloise a été célébrée en grande pompe 

Les marcheurs du 1er mars ont bravé le froid, hier dans le Canton de Neuchâtel 20 minutes/mfr

Malgré les températures négatives et le brouillard, près de 1600 courageux ont pris part à la marche du 1er mars, dans le canton de Neuchâtel. Trois cortèges, partis du Locle (comme la troupe de Républicains emmenée par Fritz Courvoisier 175 ans plus tôt), de Rochefort et de Valangin se sont retrouvés à la Vue-des-Alpes où une grande tente attendait les 1400 inscrits à la marche officielle. Devant le succès rencontré par la manifestation, les organisateurs avaient dû arrêter les inscriptions jeudi dernier. Et le chapiteau, où un repas chaud attendait les titulaires du recherché sésame, s’est révélé trop petit pour l’ensemble des marcheurs. Certains n’ont pas pu y accéder.

Président du Conseil d’Etat sifflé

Peu avant midi, la fanfare a cessé de jouer et laissé la place aux artilleurs. Les traditionnels coups de canon ont retenti devant la grande tente. Puis, le début de l’après-midi a coïncidé avec les habituels discours de circonstance. Le Conseil d’Etat neuchâtelois était évidemment de la partie. Lors de la prise de parole de Laurent Kurth, quelques sifflets et quolibets ont toutefois fusé parmi l’assistance. Pas de quoi perturber plus que ça le président du gouvernement neuchâtelois.

Cohésion cantonale

Organisatrice de la marche, l’association «La Marche du 1er mars» a tiré un bilan réjouissant de la manifestation. «Il ne nous a manqué que le soleil et des températures plus agréables, comme celles que nous avons connues ces derniers temps», a jugé son coprésident Marc Rémy. Pour celui qui coiffe la casquette de conseiller général à la ville de Neuchâtel, «il est toujours important, 175 ans plus tard, de rappeler d’où on vient, de se souvenir des événements qui ont bouleversé la République. Il ne s’agit pas seulement d’un exercice historique, c’est aussi une réflexion sur l’état du canton et l’avenir. il faut essayer de définir ce que l’on peut faire avec les valeurs telles que la cohésion cantonale et le vivre-ensemble à Neuchâtel».

Le jour de l’indépendance neuchâteloise Genève à son Escalade et Neuchâtel son 1er mars. C’est à cette date, en 1848 que les Républicains conduits par Fritz Courvoisier sont partis du Locle pour chasser le gouvernement favorable aux Prussiens de Neuchâtel. Au fil de son périple, la troupe a vu ses rangs grossir et ce sont finalement entre 600 et 700 hommes venus de tout le canton qui avaient donné naissance à la République de Neuchâtel. Aucun coup de feu n’avait été échangé lors de cette révolution pacifique qui a permis à Neuchâtel de devenir un canton indépendant, libre de choisir démocratiquement ses autorités. L’avocat Alexis-Marie Piaget avait été nommé président du premier gouvernement provisoire neuchâtelois.