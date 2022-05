Politique française : La République en marche passe à la période Renaissance

Après En marche à ses débuts, le parti du président français va encore changer de nom. Exit La République en marche, place à Renaissance, qui affrontera les législatives au sein de la coalition Ensemble.

Stanislas Guerini (à droite, à côté de François Bayrou) a présenté Renaissance, un «parti populaire qui a vocation à être ouvert» aux citoyens et élus, «d’où qu’ils viennent».

Le parti du président Emmanuel Macron, La République en marche, change de nom et devient Renaissance, un «parti populaire qui a vocation à être ouvert» aux citoyens et élus «d’où qu’ils viennent», a indiqué, jeudi, son délégué général, Stanislas Guerini.

«Nous initions un mouvement de refondation de La République en marche, pour pouvoir continuer à élargir ce mouvement politique qu’a créé le président Emmanuel Macron, il y a un peu plus de six ans, dans un parti politique qui portera le nom de Renaissance», a-t-il ajouté. «C’est un parti destiné à être fidèle à la volonté du président», qui est «toujours de faire le choix des lumières contre l’obscurantisme» et «fidèle à ce que nous faisons sur la scène européenne».