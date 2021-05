Hockey sur glace - La République tchèque continue son redressement

En effet, lors de la troisième période, la République tchèque a poursuivi son monologue, avec des réussites de Radan Lenc (52e) et Sulak (58e). Grâce à ce succès, la troupe de Filip Pesan remonte au 4e rang à égalité de points avec le Danemark, qu’elle affrontera lors de son prochain match. Les Tchèques, avec certes un match de plus, ne pointent désormais plus qu’à une longueur de la Slovaquie, la Russie et la Suisse, avant le choc au sommet mettant aux prises ces deux dernières, samedi après-midi à 15h15. Une affiche à suivre en live sur notre site.