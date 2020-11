États-Unis : La réputation à jamais ternie du «maire de l’Amérique»

Respecté dans le monde entier pour sa réaction aux attentats du 11-Septembre, Rudy Giuliani est maintenant

devenu l’incarnation de républicains prêts à tout pour servir Donald Trump.

Rudy Giuliani était respecté dans le monde entier pour sa réaction aux attentats du 11-Septembre 2001 à New York.

Sa conférence de presse jeudi à Washington fera date dans la carrière de l’ancien maire de New York (1994-2001): avec des accents souvent surréalistes, l’avocat personnel de Donald Trump a brandi la thèse selon laquelle Joe Biden serait à l’origine d’un «plan centralisé» de fraude électorale massive, qui lui aurait permis de s’arroger des votes destinés à Donald Trump.

Deux jours plus tôt, le septuagénaire s’était fait rabrouer par un juge fédéral de Pennsylvanie: lui qui n’avait plus plaidé depuis des années a semblé perdre le fil de son argumentation, alors qu’il demandait à faire invalider des millions de bulletins de vote sur la base de témoignages de deux individus affirmant ne pas avoir pu voter.

Comment celui qui fut un modèle de sang-froid et de résilience après les attentats du 11-Septembre, et un procureur fédéral respecté – l’un des premiers à s’en prendre à la mafia new-yorkaise et aux crimes alors moins connus des cols blancs – peut-il embrasser aussi vigoureusement les théories complotistes, qu’il défend aussi sur sa chaîne YouTube?