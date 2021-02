CFF : La réservation obligatoire pour les vélos dans les IC fâche

Les CFF ont annoncé une série de mesures pour faire face à la hausse de la demande pour le transport de bicyclettes. L’une d’elles irrite les associations défendant la mobilité douce. Elles ont lancé une pétition.

Pétition

Problème: ces mesures s’accompagnent d’une obligation de réserver une place pour son vélo, le week-end, avec les trains Intercity. Bien que la taxe de réservation diminue de 5 francs à 2 francs seulement, la mesure ne passe pas auprès de plusieurs organisations de défenseurs de la mobilité douce. «Nous saluons les efforts des CFF. Mais les mesures communiquées aujourd'hui rendent le chargement des vélos dans le train plus cher et plus compliqué. C’est un pas en arrière pour les cyclistes», dénonce Delphine Klopfenstein, vice-présidente de Pro Velo Suisse. Avec 12 autres organisations, dont l’ATE (Association Transport et Environnement), elle a lancé une pétition pour demander aux CFF et à la Confédération de renoncer à cette mesure et de davantage encourager le transport des vélos par rail.