Berne : La réservation pour les vélos dans les trains irrite

Du 21 mars au 31 octobre, dans certains InterCity, il faut, en plus d’un billet pour vélo, pouvoir montrer une réservation. La mesure courrouce les usagers.



Depuis la mi-mars, toute personne souhaitant emporter son vélo dans le train doit en plus réserver une place et débourser deux francs. Si le cycliste ne peut pas présenter de réservation, une taxe de dix francs est due, même si le voyageur a un abonnement général vélo pour sa bécane.

Avec cette réglementation, les CFF veulent canaliser l’afflux de cyclistes dans leurs trains, rapporte le «SonntagsBlick». Tant que la demande de places pour les vélos le week-end et les jours fériés dépassera l’offre, les CFF poursuivront ce régime sur les lignes InterCity, indique le transporteur au quotidien alémanique. La mesure n’est pas totalement nouvelle. L’InterCity le long du pied du Jura connaît l’obligation de réservation saisonnière pour les vélos depuis plus de quinze ans, et la réservation préalable est nécessaire depuis 2017 pour les trains traversant le tunnel de base du Gothard.