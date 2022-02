Santé – La résistance aux antibiotiques a augmenté en Suisse

La résistance aux antibiotiques

ANRESIS explique que les résistances aux antibiotiques «prolongent le traitement des infections bactériennes ou le rendent même impossible dans certains cas. Les résistances engendrent des séjours hospitaliers plus longs, des décès et des coûts pour le système de santé. À l’échelon mondial, on observe une augmentation des infections liées à des bactéries résistantes aux antibiotiques. En Suisse, ANRESIS surveille la situation et publie régulièrement les tendances actuelles.»