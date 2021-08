Afghanistan : La résistance face aux talibans s’organise au Panchir

Alors que les talibans ont repris l’Afghanistan depuis une dizaine de jours, des combattants se préparent à lutter et s’entraînent.

Dans leurs rangs, des miliciens et d’anciens membres des forces de sécurité afghanes préparent leur défense: des mitrailleuses lourdes, mortiers et postes de surveillance ont été disséminés tout au long de cette profonde vallée.

«Nous allons leur faire mordre la poussière»

Un symbole

Ses bas-côtés sont ornés de camions de transport de troupes, tanks et autres matériels soviétiques rongés par la rouille. Signe que la puissante Armée rouge, lorsqu’elle a voulu s’emparer de l’Afghanistan entre 1979 et 1989, a vu ses ambitions stoppées net par les redoutables Panchiris, d’ethnie tadjike.

Fils du commandant Massoud

Siège taliban

«Les talibans ne permettent pas le ravitaillement en nourriture et en essence de la vallée d’Andarab», a-t-il tweeté, en référence à une zone frontalière du Panchir. «Des milliers de femmes et d’enfants ont fui vers les montagnes.»

«Elles seront rapidement épuisées»

La question de la préparation et de l’approvisionnement du FNR se pose également. Si le Front a stocké des armes et munitions depuis un certain temps, «nous savons que nos forces militaires et logistiques ne suffiront pas» si la vallée est assiégée de longs mois, reconnaissait Ahmad Massoud dans le «Washington Post». «Elles seront rapidement épuisées, à moins que nos amis occidentaux ne trouvent un moyen de nous approvisionner sans délai», ajoutait-il.