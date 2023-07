Leysin/Les Mosses (VD): La résistance s’organise contre un projet de canons à neige 

Alors que près de 200 machines et des kilomètres de conduites viennent d’être mis à l’enquête, habitants et écologistes s’élèvent contre «une fuite en avant» à l’heure du réchauffement climatique.

La station des Mosses rencontre de plus en plus souvent des problèmes d’enneigement. Chantal Dervey

Les communes de Leysin et d’Ormont-Dessous (VD) prévoient l’installation de 175 canons à neige. Et ce, alors que le Grand conseil vaudois vient de voter un soutien de 50 millions de francs pour le développement du tourisme «4 saisons», qui bannit l’enneigement artificiel. Mais ce projet de longue date vient malgré tout d’être mis à l’enquête. Il intègre plus de 20 km de conduites d’eau à travers la montagne, à partir du lac de L’Hongrin et est devisé à près de 20 millions de francs, dont 11 payés par le Canton.

Projet «à contre-courant»

Pris de court en pleines vacances, habitants et écologistes s’organisent pour contester ce projet jugé à contre-courant face à la loi climat votée en juin par les Suisses et les Vaudois. «On est face à une conséquence du réchauffement, le manque de neige, et plutôt que d’agir sur ses causes, on se concentre sur le symptôme tout en aggravant le problème», dénonce Luc-Etienne Gagnebin, conseiller communal leysenoud.

Le pompage de l’eau, notamment depuis le Léman puis à travers les montagnes, consommera une énergie «qu’on nous encourage à économiser, alors que le secteur des loisirs est celui où il est facile de le faire», estime-t-il. «On a l’impression de n’être qu’une station de ski, au mépris des autres activités notamment pastorales de cette montagne magnifique et par ailleurs protégée, regrette une propriétaire d’alpage. Les impacts sur le pâturage et les nuisances à venir n’ont jamais été expliquées aux habitants et travailleurs de la région.»

Appels à s’opposer

Le collectif Grondement des terres, connu pour la ZAD de Vufflens-la-Ville et le plantage de patates sur terrains de golf, est aussi du combat. ProNatura se dit dans «24 heures» attentive aux évolutions du projet. Une marche de protestation est prévue. Le conseiller national vert et professeur à l’Unil spécialiste du tourisme durable Christophe Clivaz se dit lui «surpris d’apprendre qu’on envisage un enneigement artificiel si bas en altitude alors que des stations comparables comme Métabief (F) montrent l’exemple en cessant d’investir pour des nouveaux équipements de ski.» Difficile toutefois pour ces stations d’abandonner une identité et un modèle économique vieux de plusieurs décennies, convient-il.

Dépendance à l’hiver encore réelle Du côté des communes et des remontées mécaniques (TMLM), on arrive à la fin d’un marathon jugé nécessaire. «Nous travaillons depuis des années à diminuer notre dépendance à l’hiver, mais nous n’y sommes pas encore», explique Armon Cantieni, directeur de TLML, dans «24 heures». Les remontées y réalisent 80% de leur chiffre d’affaire, même si de moins en moins de jours sont ouvrables, ce qui a un impact sur les clients et les emplois, regrette-t-il. Le président de TLML Jean-Marc Udriot, également syndic de Leysin, assure d’ailleurs que «l’entier du processus s’est fait en concertation avec tous les acteurs concernés».