Pédocriminalité : «La responsabilité institutionnelle» de l’Eglise est admise

Reconnaître la responsabilité, en tant qu’institution, était l’une des recommandations du rapport Sauvé, qui avait mis au jour l’existence de 216’000 victimes dans la curie.

En mars, les évêques avaient déjà annoncé que l’Église voulait «assumer sa responsabilité en demandant pardon pour ces crimes et pour ces défaillances». A la lumière du rapport Sauvé, elle le dit désormais «de manière plus forte, plus nette, plus catégorique», a insisté Mgr Éric de Moulins-Beaufort.