Suisse : La resquille coûte au moins 60 millions aux transports publics

Les resquilleurs ont coûté au moins 60 millions de francs aux transports publics suisses, l’an dernier. Interrogé par «SRF», Thomas Ammann de l’Alliance SwissPass estime qu’il faut considérer que la resquille représente 1% des recettes totales générées dans le secteur. Elles se montent à quelque 6 milliards en 2022. Mais il ne s’agit que d’un ordre de grandeur, précise le responsable. Selon lui, une partie de ces pertes passent sous les radars et les coûts réels seraient plus élevés.

Cette tendance est à la hausse en partie à cause de l’arrivée des billets sous forme digitale. Un billet en papier est automatiquement acheté avant de monter dans un transport. Même si, en théorie, la même règle est appliquée aux offres numériques, dans la pratique, certains voyageurs en profitent pour valider l’achat du ticket plus tard et cela peut poser des problèmes.