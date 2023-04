MAPR: ressemblance frappante entre Pedro et Jefferson

Présentés aux téléspectateurs dans l’épisode de «Mariés au premier regard 7», lundi 3 avril 2023, Pedro, 40 ans, et Jefferson, 31 ans, formeront le premier couple gay de l’émission de M6. S’ils sont compatibles à 79 %, selon les experts du programme, le tapissier-décorateur et le directeur d'agence en assurances ont surtout marqué les esprits à cause de leur ressemblance physique. Sur les réseaux sociaux, les internautes ont été nombreux à dire, avec un certain humour, qu’ils avaient eu un mal fou à différencier les deux Français.