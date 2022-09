La restauration des tableaux, l’autre chantier de Notre-Dame de Paris

Le travail de Jean-François Hulot, spécialiste en rénovation «support», consiste à faire en sorte que les toiles de Notre-Dame – qui remontent aux XVIIe et XVIIIe siècles – ne se brisent pas. Ici, pas d’effluve de peinture, mais comme une vague senteur de colle. L’objet de son attention est «Le Martyre de saint Barthélémy», du Français Lubin Baugin. La toile est étendue sur une table. Pas de risque de rupture, car ce sont les bords qui sont endommagés, rendant difficile sa manipulation.

Pendant ce temps, une autre équipe prend soin des cadres. Car eux aussi ont besoin d’une restauration. «La chaleur de l’incendie a séché et fragilisé le bois», commente Jean-Pierre Galopin. Une fois toutes ces étapes terminées, les tableaux sont stockés dans une salle dédiée. Il faut entre huit et dix personnes pour les déplacer en toute sécurité. Ils y resteront jusqu’à la réouverture de la cathédrale. Ce projet représente un coût de 2,7 millions d’euros. Il s’agit de la plus grande restauration simultanée de tableaux grand format en France.