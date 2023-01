Brésil: la restauration difficile des objets d’art abîmés à Brasília commence

Brésil : À Brasília, après les émeutes, l’heure est à la restauration des œuvres d’art

Les émeutiers ont détruit des œuvres d’art inestimables et du mobilier, souvent rare, faisant partie du patrimoine national.

Randall Felix travaille avec minutie le bois d’une chaise du début du XIXe siècle dont l’accoudoir a été arraché lors de l’invasion début janvier du Congrès brésilien par des partisans radicaux de l’ancien président d’extrême droite Jair Bolsonaro. «Le choc est grand. Tout ça fait partie de notre vie, alors quand on voit qu’une pièce a été traitée comme ça, c’est très difficile», raconte, visiblement ému, le maître artisan du musée du Sénat, âgé de 63 ans.

Son chagrin est partagé avec tous ceux qui, comme lui, tentent de redonner vie aux objets détruits lors de l’assaut du Congrès, mais également du palais présidentiel et de la Cour suprême. Car la chaise posée sur son établi n’est qu’une des dizaines de pièces endommagées dans les trois centres du pouvoir.

Un patrimoine rare à la valeur inestimable

Les émeutiers ont détruit des œuvres d’art inestimables et du mobilier, souvent rare, faisant partie du patrimoine national, après avoir laissé derrière eux des graffitis appelant à un coup d’État militaire, refusant la victoire sur le fil du nouveau président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva, investi le 1er janvier. Depuis, les employés normalement occupés à des tâches de préservation du patrimoine au Congrès tentent de sauver les œuvres et objets d’art de l’institution.

Dans le laboratoire du musée de la Chambre des députés, plusieurs récipients renferment des fragments de vases ou d’autres objets, désormais uniquement identifiables grâce à de vieilles photos. La plupart se trouvaient dans l’emblématique salle verte, où les législateurs s’entretiennent habituellement avec la presse et où plusieurs dizaines d’objets offerts par différents pays étaient exposés.

Travail d’archéologue

«Nous avons pris des torches et sommes partis à la recherche de fragments. Nous avons dû faire un travail d’archéologue au milieu des décombres», raconte Gilcy Rodrigues, responsable de la restauration au musée de la Chambre basse, où s’est déclaré un début d’incendie lors de l’assaut. Après un laborieux travail d’inventaire et de diagnostic, la réparation des tableaux, des tables, des tapis, ornements et autres sculptures a pu commencer.