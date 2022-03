Vevey (VD) – La restauratrice rebelle a défendu en vain son refus du pass Covid

Entrepreneuse et conseillère communale, anciennement au PLR, Lynn Dardenne est désormais une figure de proue de la lutte contre les mesures sanitaires. 20min/Marvin Ancian

Voilà un discours qu’on entend le plus souvent au bistrot, sur les réseaux sociaux ou dans les rues lors de manifestations: le pass sanitaire, décrété par les autorités pour lutter contre la pandémie, porte en réalité les relents des discriminations nazies de la Seconde Guerre mondiale. Le faire appliquer reviendrait alors à violer les libertés fondamentales de chacun.

Un acte militant

Ce jeudi, c’est entre les murs du Tribunal de l’Est vaudois que s’est tenu ce dialogue, entre la juge Sandrine Boucher et Lynn Dardenne, exploitante du restaurant Territet & Co. L’entrepreneuse et conseillère communale ex-PLR à Montreux et son oncle, qui gère le restaurant avec elle, avaient en effet refusé de contrôler les certificats Covid de leurs clients, ainsi que le respect du port du masque. Une violation bien consciente, ont maintenu les deux prévenus sans ciller, pour protéger les droits fondamentaux de chacun à refuser le vaccin, ou l’«injection expérimentale», selon Lynn Dardenne. «Moi, je suis vacciné, mais c’est ma décision et je ne peux pas l’imposer à autrui», a nuancé son oncle.

«Si la mortalité avait été plus élevée, j’aurais agi différemment, j’aurais simplement fermé mon restaurant, a assuré la Montreusienne. D’ailleurs, j’ai maintenu les distances et la limite de 4 clients par table alors que ce n’était plus obligatoire, et j’ai mis du gel et des masques à disposition. Mais j’ai refusé de trier mes clients, alors que les mesures sanitaires étaient totalement incohérentes et que de nombreuses études prouvaient l’inefficacité du masque, l’incapacité du vaccin à empêcher la transmission du virus, et l’absence de surmortalité liée à la pandémie.»

«Vos études me font gentiment sourire, a répondu la juge. On peut leur faire dire tout et son contraire. Je ne suis pas scientifique, et vous non plus. Dans un État de droit, les règles limitent les libertés individuelles pour protéger l’intérêt collectif, et on ne peut pas laisser chacun choisir de suivre les lois en fonction de ses sensibilités personnelles.»



«Cacophonie» dans la base légale

L’avocat de la défense, Philippe Dal Col, a plaidé l’acquittement, notamment au motif que la loi sur les épidémies et l’ordonnance Covid se contredisent et souffrent de lacunes importantes. L’obligation du port du masque y est par exemple décrite comme individuelle, la responsabilité incombant donc selon lui à celui qui refuse de le porter, pas au tenancier de l’établissement qui l’abrite. Pour l’avocat, la loi exige par ailleurs la mise en place d’un plan de protection, mais pas l’obligation de le faire appliquer.

Finalement, Me Dal Col a invoqué l’état de nécessité, «même si le Tribunal fédéral l’a refusé pour les militants climatiques. Mais le climat n’est pas inscrit dans la Constitution; la lutte contre les discriminations et l’arbitraire, si.» Pour lui, en l’absence de surmortalité, face à un vaccin qui n’empêche pas la transmission du virus, refuser de trier les clients était un acte militant sans incidence sur les risques sanitaires.

Une «culpabilité lourde»

Mme Dardenne et son oncle «ont porté atteinte sciemment et sans vergogne à la santé publique» en faisant fi des mesures sanitaires en vigueur, a cependant estimé la présidente, qui a balayé tous les arguments de la défense. Elle a notamment jugé invalide la question de la discrimination, puisque «toute personne qui voulait se rendre au restaurant pouvait se faire tester». Sandrine Boucher a en outre retenu comme aggravant le fait que les prévenus ne regrettent rien, et «se soient vantés» de leur geste sur les réseaux sociaux. Coupables d’infraction à la loi sur les épidémies et à l’ordonnance Covid-19, ils écopent tous deux de 4500 fr. d’amende, la même que celle fixée initialement par l’ordonnance pénale contestée.