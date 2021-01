C’est comme si Luka Jovic n’était jamais parti de l’Eintracht Francfort. Après un an et demi de souffrance au Real Madrid (où il a été transféré contre plus de 60 millions d’euros) , l’attaquant serbe est revenu en prêt, cet hiver, dans un club où il a brillé entre 2017 et 2019 (36 buts en 75 matches). Et il ne lui a pas fallu longtemps avant d’écarter les doutes.