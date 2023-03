Genève: La retraite des policiers passe de 58 ans à 60 ans

Les policiers genevois travailleront à l’avenir deux ans de plus qu’actuellement.

Les policiers genevois travailleront jusqu’à 60 ans, au lieu de 58 ans, leur âge actuel de départ à la retraite. Le Grand Conseil a adopté vendredi un projet de loi conjoint de l’UDC, d’Ensemble à Gauche et des Verts consacrant cette réforme du plan de prévoyance. Celle-ci contient les éléments suivants: l’âge pivot de départ à la retraite est fixé à 60 ans; le nombre d’années de cotisation pour toucher une pleine rente est augmenté de deux ans; le niveau actuel des rentes reste inchangé. Pour garantir une couverture suffisante de la caisse à long terme, le Conseil d’Etat a accepté de «mettre au pot», si nécessaire, une somme pouvant aller jusqu’à 200 millions de francs. Cette réforme entrera en vigueur le 1er janvier 2024, et ne concernera que les nouveaux policiers.

«La meilleure des solutions»

Le syndicat de la police judiciaire (SPJ) a salué «une réforme nécessaire qui propose un plan responsable et durable» et qui «sauvegarde les droits des policiers actuellement en activité». Son président, Michael Berker, juge qu’il s’agit de «la meilleure des solutions, qui satisfait les attentes de nos membres». Il souligne également que la solution retenue propose un an de travail supplémentaire par rapport à l’option longtemps défendue par le Conseil d’Etat, «un sacrifice important qui n’est pas négligeable».