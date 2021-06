Sortie de «Présidents» - La retraite ne sied pas à François et Nicolas

«Toute ressemblance avec des personnes existantes n’est purement pas fortuite.» Le ton est donné par cet exergue dès le début de «Présidents». Nous voilà dans la comédie et la copie non conforme. Hollande et Sarkozy sont au cœur du film, mais ils ne sont pas tout à fait ceux qu’on connaissait. Et ce léger décalage fait tout le sel du film.