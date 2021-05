Evénement : La réunion de «Friends» affole la Toile

La bande-annonce de l'épisode spécial de la série culte a déjà accumulé plus de 2, 6 millions de vues, en quelques heures.

Les fans en rêvaient depuis longtemps et ils ne vont pas être déçus. La bande-annonce de l’épisode spécial filmé pour HBO Max «Friends: The Reunion», en ligne sur YouTube depuis jeudi 20 mai 2021, a déjà cumulé plus de 2,6 millions de vues. On y retrouve tous les personnages de la série «Friends», qui a connu un succès fulgurant dans les années 1990: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer. Dans les premières images, les amis inséparables, désormais plus âgés, ont misé sur la nostalgie. On les reverra jouer certaines scènes cultes du feuilleton américain, dans les mêmes décors de l’époque.